В Ростовской области переведут 30% работников на дистанционную работу из-за коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Ростовской области ввели новые ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности, работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% своих работников, сообщили в пресс-службе губернатора.

"В соответствии с изменениями, работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% своих работников, в том числе в возрасте 65 лет и старше, а также сотрудников с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении. Новые ограничения вступят в силу 4 октября.

Кроме того, в медучреждениях области приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации для всех взрослых граждан. Исключение сделано для углубленной диспансеризации тех, кто перенес коронавирус, диспансеризации детей, проведения вакцинации в соответствии с календарями прививок.

Приостановлена работа танцевальных залов и площадок, в том числе на предприятиях общественного питания. При выступлениях творческих коллективов в помещениях с посадочными местами заполняемость не должна превышать 50%, а максимальное число зрителей - 500 человек.

Изменения также коснулись работы учреждений дополнительного образования, где до 1 ноября временно прекращается работа с детьми до 18 лет. Исключение сделано для дистанционного формата и индивидуальных занятий.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 139 123, выздоровели после заражения 120 231 человек, умерли 6 832. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,00. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.