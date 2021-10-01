Около 140 мест откроют в госпиталях Смоленской области

ТАСС, 1 октября. Власти Смоленской области перепрофилируют медицинские учреждения в трех районах региона для оказания помощи пациентам с ковидом и развернут для них дополнительно 140 коек, их общее количество при этом достигнет почти 1,4 тыс. Такое решение принято на фоне роста заболеваемости инфекцией, сообщил губернатор Алексей Островский на странице во "ВКонтакте".

"С сегодняшнего дня в Ярцевской ЦРБ оборудуют дополнительно 40 койко-мест. С понедельника новые COVID-койки появятся в Починковской и Сычевской ЦРБ. С 13 октября - 100 дополнительных койко-мест развернут в областной клинической больнице", - говорится в сообщении.

Он отметил, что решение принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионе, в среднем в сутки выявляется от 190 до 200 новых случаев. "Одновременно с этим увеличивается количество пациентов, которые нуждаются в госпитализации. Как следствие, коечный фонд интенсивно заполняется. В 11 медицинских организациях региона для ковид-пациентов подготовлено 1 379 коек. Сейчас на лечении находятся 1 304 человека", - добавил Островский.

В начале сентября пять из 19 инфекционных госпиталей, созданных на базах больниц Смоленской области, закрыли в связи со снижением числа заражений более чем на 42% в течение августа. Отмечалось снижение числа заболевших за август по отношению к числу заболевших за июль на 42,3%, когда в день регистрировалось 216 случаев (против 124 случаев в августе).