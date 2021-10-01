"Союз белорусских писателей" ликвидирован Верховным судом Белоруссии

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии по иску Министерства юстиции ликвидировал общественное объединение "Союз белорусских писателей". Об этом сообщила в пятницу писательская организация в своем Telegram-канале.

"Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации общественного объединения "Союз белорусских писателей", - отмечается в сообщении организации. Гражданское дело о ликвидации объединения было возбуждено в середине августа нынешнего года.

Общественное объединение "Союз белорусских писателей" - старейшая творческая организация Белоруссии, она была создана в 1934 году. В его деятельности принимали участие народные поэты Белоруссии Янка Купала, Якуб Колас, Максим Танк, Нил Гилевич, Рыгор Бородулин, а также народные писатели Иван Шамякин, Иван Мележ, Кондрат Крапива и др. В 2005 году от союза отделилась группа писателей, которая создала "Союз писателей Беларуси".

В 2006 году была предпринята попытка ликвидировать Союз белорусских писателей, но его представители выиграли дело в Верховном суде республики. В настоящее время в составе организации около 450 членов, в ее совете состоит лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. После президентских выборов в августе 2020 года члены писательского союза выступили с заявлением, осудив действия властей республики в отношении протестующих.