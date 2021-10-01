Адлерскому маяку присвоили имя адмирала Комарицына

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Имя выдающегося отечественного гидрографа, адмирала Анатолия Комарицына присвоили одному из старейших маяков - Адлерскому. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота в пятницу.

"Самому южному и одному их старейших маяков Российской Федерации - Адлерскому - присвоено имя выдающегося отечественного гидрографа, адмирала Анатолия Александровича Комарицына. Церемония по переименованию объекта гидрографической службы Черноморского флота (ЧФ) проведена сегодня в Адлере под руководством заместителя главнокомандующего Военно-Морским флотом вице-адмирала Владимира Касатонова", - говорится в сообщении.

После объявления приказа о присвоении наименования маяку почетные гости открыли памятную доску с новым названием. На церемонии присутствовали представители главного командования Военно-Морского флота, заместитель командующего Черноморским флотом капитан 1 ранга Андрей Палий, вдова адмирала Комарицына Людмила Котович, руководство управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ, ветераны Военно-Морского флота, представители духовенства.

Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула ЧФ и гимном России в исполнении оркестра Новороссийской Военно-морской базы Черноморского флота.

Об адмирале

Анатолий Комарицын - советский и российский военачальник, профессор, доктор технических наук, заслуженный военный специалист РФ. Под его руководством был разработан и издан "Атлас океанов", созданы новые образцы средств навигации и океанографии. Комарицын ушел из жизни в феврале 2017 года.