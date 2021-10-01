Кубанские педагоги получат по 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края вводят новую региональную меру поддержки педагогов: учителям, чьи ученики наберут 100 баллов на ЕГЭ планируется выплачивать по 100 тыс. рублей, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев в пятницу.

"Те педагоги, которые смогли настолько качественно подготовить учеников, что ребята получили 100 балов при сдаче ЕГЭ, должны иметь вознаграждение. Теперь такие учителя будут получать по 100 тыс. рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Уточняется, что это будет новая краевая мера поддержки, условия формирования премии будут прорабатываться. Губернатор отметил, что премия будет единоразовой независимо от количества подготовленных стобалльников по ЕГЭ. В 2021 году в крае 228 учеников набрали 100 баллов по ЕГЭ, 10 из них получили 100 баллов по двум предметам.