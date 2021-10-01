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В ПФР рассказали, кто может получить повышенную пенсию

На такую пенсию могут рассчитывать родители обучающихся очно студентов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Родители-пенсионеры в РФ имеют право на повышенную пенсию, если их дети-студенты учатся очно по основным образовательным программам, сказали в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области.

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"Родители студентов, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности", - сказано в сообщении фонда.

Отмечается, что фиксированная выплата к страховой пенсии в повышенном размере устанавливается родителям несовершеннолетних детей независимо от факта обучения и нахождения на иждивении. После наступления совершеннолетия для получения повышенной пенсии нужно подтверждать факт обучения и нахождения ребенка на содержании у родителей.

Повышенную пенсию могут получать и те люди, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Сумма выплат равна одной трети размера фиксированной выплаты к страховой пенсии на каждого нетрудоспособного, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. Выплата подлежит ежегодной индексации. В этом году размер повышения фиксированной выплаты с учетом одного иждивенца составляет 2 014 рублей 83 копейки, сказали в ПФР.

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