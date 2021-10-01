Посольство РФ осудило акт вандализма в отношении памятника воинам-афганцам в Таллине

ТАЛЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Посольство России в Эстонии в пятницу осудило осквернение памятника воинам-афганцам в районе Таллина Ласнамяэ.

"Посольство в контакте с Эстонским союзом ветеранов Афганистана "Боевое братство" в оперативном режиме проясняет детали случившегося 1 октября осквернения мемориального камня, посвященного воинам-афганцам, в таллинском районе Ласнамяэ", - указывает посольство РФ на своей странице в Facebook.

"К расследованию инцидента подключилась муниципальная полиция. Посольство рассчитывает, что виновные в этом акте вандализма будут найдены и привлечены к ответственности, а муниципальные власти примут оперативные меры по устранению следов совершенного осквернения, достойного самого решительного осуждения", - отмечает дипмиссия.

Об акте вандализма также сообщил представитель "Боевого братства" Олег Куликов, опубликовав на своей странице в Facebook фотографию облитого красной краской монумента. "Очень бы хотелось найти виновных. Ведь это памятный камень павшим всех национальностей, половина из них эстонцы", - написал он.