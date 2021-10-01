Курорты Кубани приняли более 14 млн туристов с начала 2021 года

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Турпоток на курорты Краснодарского края с начала 2021 года по состоянию на конец сентября превысил 14 млн туристов, сообщил в Instagram вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Сегодня в Сочи подвели итоги летнего сезона для наших курортов. Конечно, ограничения, связанные с пандемией, открытие зарубежных курортов и погода внесли свои коррективы, но в целом сезон прошел хорошо. Мы приняли более 14 млн туристов. Отдых становится все более комфортным, но нам все еще есть над чем работать", - говорится в сообщении.

Среди проблем, требующих решения к следующему сезону Руппель отметил большое количество аттракционов, технических зон и услуг сомнительного качества на пляжах, совершение платежей за товары и услуги "вчерную", то есть переводами на личные карты или их оплата наличными при отсутствии кассовых аппаратов, недостаток автомобильных парковок у пляжей, необходимость расчистки ливневых канализаций и оборудования новых для недопущений подтоплений при непогоде.

Также он отметил важность легализация гостевых домов и формирования стандартов отдыха по системам "все включено" и "ультра все включено".

С 1 августа для заселения в отели и санатории Краснодарского края необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном COVID-19 не позднее, чем полгода назад или сертификат о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселяться возможно при добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. На начало сентября почти 12,5 млн туристов приняли курорты Краснодарского края с начала года - в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. В регионе идет бархатный сезон.