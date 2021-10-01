Глава Amnesty International обвинила Запад в эгоизме из-за прав на вакцины от COVID-19

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Агнес Калламар обвинила некоторые западные страны (государства ЕС, Великобританию, Норвегию и Швейцарию) в том, что они "эгоистично" не отказываются от прав на интеллектуальную собственность на вакцины против COVID-19. Ее заявление опубликовала в пятницу пресс-служба организации.

"Просто стыдно, что кучка богатых правительств продолжает осуществлять монополию на поставку вакцин [от COVID-19] и в то же время последовательно противодействует попыткам по прекращению прав на интеллектуальную собственность [на вакцины от ковида], которое позволило бы другим государствам выполнить обязательства по защите своих граждан. Великобритания, Норвегия, Швейцария и Евросоюз, включая Германию, до сих пор эгоистично не отказываются от прав на интеллектуальную собственность, в то время как другие страны продолжают напрасно тратить время и увиливать", - отметила Калламар.

"Сколько еще людей должны умереть без нужды, прежде чем страны сделают правильное дело и поддержат снятие патентных ограничений, чтобы вакцины от COVID-19, тесты и лекарства производились в мире повсеместно? <...> У нас нет такой роскоши, как время. Богатые страны должны действовать сейчас. Множество жизней зависит от нас", - подчеркнула правозащитница.

Она также указала на то, что фармацевтические компании повели себя "постыдно". По мнению Калламар, в целях увеличения прибыли они повышали цены на свою продукцию, осуществляли монополию на интеллектуальную собственность, препятствовали передаче технологий и вели агрессивную лоббистскую кампанию против принятия мер, которые бы позволили наладить глобальное производство вакцин. "Жадность берет верх над жизнью и правами человека", - добавила она.

Критика западных фармацевтических компаний

В сентябре Amnesty International выпустила доклад, в котором представители организации обвинили западных фармацевтических гигантов в том, что их действия привели к созданию искусственного дефицита вакцин против ковида в остальном мире. Критике подверглись AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и Novavax.

Согласно оценке правозащитников, хотя разработчики вакцин утверждают, что уважают права человека, "все они в разной степени не справились со своими обязанностями", поскольку "выступали против усилий по расширению обмена интеллектуальной собственностью, технологиями и знаниями, выходящими за рамки ограниченного числа двусторонних соглашений". В докладе утверждалось, что до сих пор ни одна из вышеперечисленных компаний не присоединилась к инициативам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), таким как Пул доступных технологий для борьбы с COVID-19 (C-TAP) и Центр передачи технологий для производства мРНК-вакцин против коронавируса, целью которых является расширение глобального производства препаратов.

Amnesty International также указала, что все перечисленные компании кроме AstraZeneca допустили задержки в передаче вакцин для механизма COVAX, запущенного ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Это в свою очередь приведет к тому, что бедные страны, которые страдают от вспышек инфекции, получат противокоронавирусные препараты только в 2022 году.