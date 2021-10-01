Генеральная уборка города к зиме началась в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Осенний месячник по благоустройству, в ходе которого очистят 60 млн кв. м улиц и дорог, начался в Санкт-Петербурге в пятницу. А 23 октября состоится общегородской день благоустройства, в мероприятиях на открытом воздухе смогут принять участие все желающие, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

"В Санкт-Петербурге 1 октября начался традиционный осенний месячник по благоустройству. Всего дорожным службам предстоит зачистить почти 60 млн кв. м территорий улично-дорожной сети. Общегородской День благоустройства в этом году пройдет 23 октября. Мероприятия на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм пройдут во всех районах города", - говорится в сообщении.

Подготовка города к зиме началась с высадки 10 лип и уборки дорожек в парке Интернационалистов. За месяц садово-парковые предприятия города очистят почти 8 тыс. га территорий петербургских парков, скверов, бульваров. Всего за осенний период садовники высадят более 5 тыс. деревьев и около 185 тыс. тюльпанов.

Комитет по благоустройству в конце октября проведет традиционный онлайн-опрос жителей о качестве уборки.

Первый общегородской субботник прошел в Петербурге 1919 году, в 1920 он уже стал массовым. Традиционные месячники по благоустройству в Петербурге проводятся дважды в год - в апреле и октябре. В 2020 году генеральные уборки прошли без участия горожан и общегородского Дня благоустройства из-за ситуации с пандемией коронавируса.