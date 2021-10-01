В Минобрнауки не исключили риск оттока исследователей после завершения проекта "5-100"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более половины участников программы "5-100" могут лишиться ведущих ученых после завершения проекта. Такие данные содержатся в аналитическом докладе о результатах реализации Проекта повышения конкурентоспособности университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров (проекта "5-100").

Как отмечается в документе, не все участники "5-100" смогли за годы реализации проекта в полной мере обеспечить свою финансовую устойчивость путем увеличения софинансирования мероприятий программ повышения конкурентоспособности.

"У четырнадцати вузов-победителей финансирование мероприятий <...> из внебюджетных источников осуществлялось преимущественно за счет средств субсидии. Таким образом, при прекращении финансирования некоторых университетов - участников проекта "5-100" из средств субсидии существует риск оттока наиболее перспективных ученых, молодых научно-технических работников [более 60% средств субсидии расходуется на заработную плату сотрудников], что может оказать существенное влияние на их научно-образовательный потенциал, вызвать снижение различных показателей деятельности, в том числе позиций в ведущих мировых рейтингах", - говорится в документе.

Проект "5-100" - государственная программа поддержки крупнейших российских вузов, в которой участвует 21 университет. Минобрнауки России в 2020 году разработало новую программу, которая сменит проект, - программу "Приоритет-2030".