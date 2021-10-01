В Нижнем Новгороде благоустроили Почаинский бульвар в историческом центре города

ТАСС, 1 октября. Благоустройство Почаинского бульвара, расположенного в историческом центре Нижнего Новгорода на территории, известной с XVII века, завершилось в год 800-летия города. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Как такового Почаинского бульвара раньше не существовало, это было заброшенное место с разбитой дорогой, здесь не существовало освещения и мест для отдыха. Теперь тут создан полноценный променад", - отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Площадь благоустройства составила 2,3 га, стоимость проекта - более 50 млн рублей. Благоустройство осуществлялось в рамках программы "Среда 800" под кураторством Института развития городской среды Нижегородской области. "Теперь от улицы Добролюбова до Домика Петра (дом купца Чатыгина, где по легенде дважды останавливался царь Петр I, - прим. ТАСС) можно пройтись приятным прогулочным маршрутом в тени деревьев по бровке Почаинского оврага. Ближе к улице Добролюбова появился небольшой ландшафтный сквер с детской игровой зоной, на месте захламленной огороженной территории сделана смотровая площадка с видом на Кремль, здесь же установлены большие качели", - приводятся в сообщении слова директора Института развития городской среды Нижегородской области Дарьи Шориной.

Кроме того, на Почаинском бульваре уложили брусчатку, создали системы освещения и видеонаблюдения, ливневую канализацию, установили скамейки и урны, обустроили газон и высадили около 100 молодых растений. Концепцию благоустройства разработало нижегородское архитектурное бюро Da. Председатель совета директоров компании-инвестора проекта ПАО "Русполимет" Виктор Клочай отметил, что архитекторы выбрали для бульвара необычные решения, в том числе арт-объекты - мыши в образе пушкаря или пожарного, что отсылает к истории этой местности. Территория была связана с малым острогом, вокруг которого с XVII века селились пушкари и ямщики, а в самом деревянном городе неоднократно происходили пожары.

В дальнейшем власти региона планируют благоустроить Почаинский овраг - самый длинный овраг в Нижнем Новгороде, который начинается на пересечении улиц Ильинской и Малой Покровской и заканчивается под Нижегородским кремлем, у улицы Рождественской.