Количество обращений в Роспотребнадзор выросло за последние три года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор фиксирует рост числа обращений россиян по вопросам прав потребителей последние три года. Так, в 2019 году их количество увеличилось на 12%, а в 2020 - уже на 14%, говорится в проекте программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей на 2022 год, опубликованном на сайте Роспотребнадзора в пятницу.

"В течение трех последних лет отмечена тенденция увеличения поступления в территориальные органы Роспотребнадзора обращений по вопросам защиты прав потребителей (на 12% в 2019 году и на 14% в 2020 году), что свидетельствует прежде всего о нежелании хозяйствующих субъектов удовлетворить в добровольном порядке требования потребителей, которые чаще всего связаны со спорами имущественного характера, злоупотреблением правом в отношениях с потребителем, как заведомо более слабой и менее защищенной стороной в договоре", - указано в проекте.

В ведомстве также отметили, что в 2020 году число проведенных проверок снизилось в шесть раз. При этом показатель соотношения абсолютного числа выявленных нарушений к общему количеству проверок в 2020 году не снизился и составил 2,8. По мнению представителей Роспотребнадзора, это "также подтверждает неготовность бизнес-структур следовать "букве закона", соблюдать обязательные требования наднациональных и национальных актов". Негативные данные показал и "инструмент контрольной закупки", который выявил нарушение прав потребителей в 75% случаев.

Статистика Роспотребнадзора также показала, что в 2020 году наибольшая доля (20%) административных мер, примененных ведомством, касалась несоблюдения правил продажи товаров, а также оказанием услуг ненадлежащего качества.

"Поскольку ситуация, обусловленная динамикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 продолжает оставаться достаточно сложной и напряженной, в том числе в сфере экономики, необходимо своевременно сбалансировать интересы потребителей с интересами предпринимателей и приоритетно осуществлять проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба)", - отмечается в тексте документа.