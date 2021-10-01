Около 40 мероприятий проведут в Грозном в честь Дня города

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Насыщенную культурную и спортивную программу, которая включает в себя около 40 мероприятий, подготовили в Грозном в честь празднования Дня города. Об этом сообщил ТАСС мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

"Столица Чеченской Республики постепенно наполняется особой атмосферой праздника. По традиции День города станет запоминающимся и ярким событием как для самих горожан, так и для многочисленных гостей. Для них подготовлена насыщенная, культурная и спортивная программа, которая включает около 40 мероприятий", - отметил собеседник агентства.

По его словам, особое внимание в день празднования будет уделено вопросам соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований. "Работы по благоустройству к предстоящему событию полностью завершатся до 3 октября. Чтобы разделить вместе с нами радость этого дня приглашаются мэры и главы городов России и зарубежья, городов-побратимов нашего города, международные сообщества городов и другие гости. В этом году мы направили 82 приглашения", - добавил градоначальник.

Ежегодно 5 октября столица Чеченской Республики отмечает День города, история которого началась в 1818 году. Крепость "Грозная" была заложена русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

В ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов город был почти полностью разрушен. Высказывалось даже предложение перенести столицу Чечни в другое место, но город восстановили, а его статус был сохранен. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых - мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".