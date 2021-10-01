В РВИО считают, что Нюрнберг остался единственным примером наказания мирового зла

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нюрнбергский процесс, завершившийся 1 октября 1946 года приговором нацистских преступников за преступления Второй мировой войны, стал уникальным и единственным примером в мировой практике, когда "абсолютное зло" было наказано в форме судебного процесса, и это является уроком для современных неонацистов, заявил ТАСС в пятницу научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Нюрнбергский трибунал остается на сегодня фактически единственным примером, когда всемирное абсолютное зло было действительно наказано в форме судебного процесса, было наказано победившим добром, которое вынесло справедливый приговор преступникам. Нюрнберг - это напоминание, что любой человек, который захочет развязать агрессию, будет пропагандировать превосходство своей расы, будет совершать военные преступления, преступления против человечества, обязательно понесет заслуженное возмездие", - сказал Мягков.

Он напомнил, что Нюрнбергский процесс был общественно открытым, на нем присутствовали 250 корреспондентов, а стенограммы суда занимают 40 томов, это 20 тыс. страниц. Показания для трибунала дали 116 человек, в том числе узники концлагерей. Для доказательств СССР также предоставил документальные фильмы о преступлениях нацистов.

"В Нюрнбергском трибунале черным по белому прописано: все эсэсовские подразделения, в том числе те, которые были на фронте - латвийские и эстонские, дивизия СС "Галичина" (соединение войск СС нацисткой Германии из добровольцев-украинцев - прим. ТАСС) - они также участвовали в преступлениях против человечества, против мирных граждан. Так что мы должны четко помнить уроки Нюрнберга, его дух и читать эти документы, чтобы сегодня не перевирали историю, особенно в странах, где поднимается неонацизм, в том числе в Прибалтике и Западной Украине", - заявил Мягков.

Правовые особенности процесса

Он отметил, что во время Нюрнбергского процесса впервые в международную правовую практику вошел ряд понятий, которые ранее не использовались, в том числе "преступления против человечества", "геноцид народов", "ведение агрессивной войны" и другие.

При этом, еще до окончания войны в Советском Союзе применялась меры правосудия и вырабатывались юридические нормы, которые потом использовались в Нюрнбергском процессе. В частности, ноябре 1942 года в СССР была создана чрезвычайная государственная комиссия (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. А в 1943-1949 годах в СССР прошли так называемые "советские нюрнберги" - Харьковский, Краснодарский, Киевский, Ленинградский другие процессы, на которых были осуждены 252 немецких военных преступника, а также их пособники. Доказательства их вины в преступлениях против мирных граждан и военнопленных были тщательно подготовлены и задокументированы, подчеркнул Мягков.

Против искажения истории

Председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский также отметил, что ход и решения Нюрнбергского процесса лежат в основе не только многих норм современного международного права, но и в основе современной системы мироустройства. "Поэтому для нас так важно работать над тем, чтобы не допустить искажений или, не дай бог, пересмотра решений Нюрнбергского трибунала", - сказал он ТАСС.

По мнению Могилевского, в настоящее время важно продолжать изучение документов, связанных с организацией, ходом и итогами Нюрнбергского процесса.

"Это огромный массив документов. Нельзя сказать, что он стопроцентно и всесторонне изучен, в том числе - вопрос о принятии соответствующего решения об организации этого трибунала. Потому что, не секрет, что руководство стран-союзниц не разделяло сначала эту идею и предлагало внесудебную расправу над нацистскими главарями. Но уже руководство Советского Союза настояло на публичном судебном процессе", - пояснил историк.

Он напомнил, что в стране и за рубежом в настоящее время работают выставки, в числе которых проект "Без срока давности", на котором рассказывается о преступлениях нацистов на оккупированных территориях, также издается специальная и популярная литература, в частности о Нюрнбергском процессе, создаются фильмы. Сейчас в идет работа над художественным фильмом под рабочим названием "Нюрнберг", "где будет показана человеческая история в атмосфере событий Нюрнбергского трибунала".

"Важно говорить о Нюрнбергском процессе в ходе образовательной деятельности в школах, вузах, приглашать людей на соответствующие выставки, которые проводятся в разных регионах нашей страны и за рубежом", - сказал Могилевский.

Нюрнбергский процесс

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии и ее союзников проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Оглашение приговора длилось с 30 сентября по 1 октября 1946 года. Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых.

Вскоре после предъявления обвинения покончил с собой в тюрьме шеф Немецкого трудового фронта Роберт Лей, а глава концерна "Фридрих Крупп" Густав Крупп был признан неизлечимо больным, в связи с чем его дело было приостановлено. 19 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам обвинения или частично. Свою вину не признал ни один из них. Согласно приговору суда, 10 подсудимых были казнены через повешение. Приговоренный к смерти Герман Геринг покончил жизнь самоубийством незадолго до казни. Еще семь подсудимых получили от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Кроме того, трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. На основе материалов Нюрнбергского процесса были осуждены фашистские преступники и в других странах.

Принципы, содержащиеся в уставе трибунала, были подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года как общепризнанные нормы международного права. Процесс заложил фундамент нового направления юриспруденции - международного уголовного права и правосудия, в особенности касающегося ответственности за военные преступления и преступления против мира и человечества.