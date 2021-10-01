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Стрельба в Пермском государственном университете

Группе вуза в Перми, где профессор читал лекцию во время стрельбы, заменили преподавателя

При этом Олег Сыромятников продолжает работу в университете

ПЕРМЬ, 1 октября. /ТАСС/. Профессора Олега Сыромятникова, который продолжал читать лекцию студентам во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), отстранили от преподавания в этой группе по рекомендации психологов МЧС.

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Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

"Студентам группы, где он [Сыромятников] читал лекцию, заменили преподавателя по рекомендациям психологов МЧС. В остальном он также продолжает работу в университете", - рассказал собеседник агентства.

При этом в вузе отметили, что мнения студентов в этой группе относительно действий Сыромятникова разделились.

Часть из них выступила против действий профессора, а другая часть, напротив, поддержала преподавателя, так как он не допустил паники.

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РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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