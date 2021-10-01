Ростуризм сообщил, что подзаконные акты к закону о гидах будут приняты до конца года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Подзаконные акты, необходимые для реализации закона о гидах-переводчиках, экскурсоводах и инструкторах-проводниках, будут приняты до конца текущего года. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"До конца этого года будут приняты все необходимые подзаконные акты, которые нужны, чтобы закон заработал", - сказала глава Ростуризма, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Пакет подзаконных актов будет подготовлен Ростуризмом совместно с МЧС, Министерством спорта РФ, профильными спортивными федерациями, а также другими заинтересованными ведомствами, общественными организациями и экспертами. Сам закон вступит в силу 1 июля 2022 года. Им, в частности, будут введены категории и виды туристических маршрутов, на которых обязателен инструктор-проводник. Такие специалисты будут проходить обязательную аттестацию и действовать в соответствии с четкими требованиями.

Также будут утверждены правила оказания услуг и закреплены требования по минимальному количеству инструкторов-проводников, оснащению групп, в том числе средствами связи, и целый ряд других вопросов, рассказала глава Ростуризма. По ее словам, будет проработан и вопрос обеспеченности опасных горных маршрутов необходимой туристической инфраструктурой, включающей сеть горных приютов, систему навигации и маркировки. Для этих целей может быть использована грантовая поддержка.

"В нацпроекте по туризму заложен механизм грантовой поддержки предпринимателей на развитие туристической инфраструктуры через субсидии регионам. Ростуризм предусмотрит в правилах возможность субсидирования проектов, касающихся обустройства и оснащения как раз маршрутов повышенной сложности, в том числе системой приютов", - объяснила Догузова.

Эти и другие вопросы обсуждались на совещании о совершенствовании обеспечения безопасности горного туризма на Северном Кавказе, которое провел полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Руководитель Ростуризма приняла участие в мероприятии в рамках рабочей поездки на Северный Кавказ по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.