Коечный фонд в ковидных госпиталях КБР увеличили почти вдвое

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Коечный фонд в ковидных госпиталях Кабардино-Балкарии (КБР) увеличен с 655 до 1081 места за две недели из-за роста заболеваемости, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения региона Заурбек Батыров.

"В республике идет достаточно активный рост заболеваемости, он конечно был ожидаем, в связи возобновлением учебного года, увеличилось число переносчиков, особенно это касается детей. Также и сезонное похолодание, которое влияет на рост острых респираторных, инфекционных заболеваний, и рост увеличивается быстро. К середине сентября было развернуто порядка 655 коек в госпиталях <...>, и на лечении находилось около 500 человек, на сегодня цифры - развернута 1081 койка, а больных 872",- рассказал Батыров.

По его словам, увеличилось и число больных, переносящих заболевание в тяжелой форме, нуждающиеся в кислородной терапии, в лечении в условиях интенсивной терапии. По данным министерства, в настоящее время в КБР от коронавируса привились порядка 174 тыс. человек. "Для формирования коллективного иммунитета необходим охват не менее 80% населения, с учетом переболевших новой коронавирусной инфекцией вакцинировать необходимо около 530 тыс. человек", - уточнил чиновник, отметив, что, кроме низкого уровня вакцинирования, на рост заболеваний влияет и несоблюдение населением противоэпидемических мероприятий.

По данным управления Роспотребнадзора по КБР, эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается довольно быстро. "Недельный темп прироста составляет +1‚4%, среднесуточный за календарную неделю - +0,2 %, Среднесуточный темп прироста за две недели составляет 0,21%. Коэффициент распространения коронавируса по итогам недели также вырос и составил 1,09, тогда как две недели назад данный показатель не превышал единицы", - сообщила на пресс-конференции главный специалист - эксперт ведомства Карина Мурзаканова.

Растет и количество госпитализированных больных, на прошлой неделе медицинскую помощь в условиях стационара получали 599 человек, на сегодня в госпиталях находится 872 пациента.

Основной и самой главной причиной роста заболеваемости специалисты называют низкий уровень вакцинации. "В настоящий момент завершен курс вакцинации у чуть больше 140 тыс. человек, что составляет около 16% населения республики, первую дозу вакцины получили около 174 тыс. человек, или около 20% населения", - уточнила Мурзаканова.