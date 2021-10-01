ВОЗ назвала загрязненный воздух фактором для тяжелого протекания ковида

ЖЕНЕВА, 1 октября. /ТАСС/. Плохое качество воздуха усиливает риск тяжелого протекания ковида. На это обстоятельство обратила внимание директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра, выступившая в пятницу в транслировавшейся ВОЗ в соцсетях программе "Наука за пять минут".

"Ясно, что плохое качество воздуха, которым мы дышим, является серьезным фактором для острых и хронических респираторных заболеваний, а также сердечно-сосудистых, - сказала она. - В дополнение к этому воздействие загрязненного воздуха приводит к заболеваниям, которые повышают риск развития тяжелого ковида при заражении им".

"Таким образом, мы видим ясную связь между загрязнением воздуха и тяжестью COVID-19 в местах, где имеется очень сильное загрязнение", - подчеркнула Нейра. По ее словам, в условиях восстановления после пандемии мировому сообществу необходимо вновь задуматься о "более зеленом мире с чистыми источниками энергии". Эксперт констатировала, что сейчас 90% населения Земли "дышат воздухом, который не соответствует рекомендованным ВОЗ стандартам". Она напомнила, что в опубликованных ВОЗ 22 сентября новых Руководящих принципах по качеству воздуха снижены, по сравнению с прежними рекомендациями от 2005 года, предельно допустимые нормы содержания в воздухе ряда загрязнителей, в частности двуокиси азота (NO2) и твердых частиц размером до 2,5 мкм и до 10 мкм.

По данным ВОЗ на 1 октября, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 233 503 524 подтвержденных случая заражения коронавирусом, умерли 4 777 503 человека.