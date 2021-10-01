Путин назначил председателей трех судов в Москве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ "О назначении судей федеральных судов", которым назначил председателей трех судов столицы.

Председателем Замоскворецкого районного суда Москвы стал Артем Устинов, который до этого был председателем Советского районного суда Брянска. Преображенский районный суд Москвы возглавил Евгений Звягин. Он был судьей Северо-Кавказского окружного военного суда, а ранее Звягин занимал должность председателя Пятигорского гарнизонного военного суда.

Председателем Черемушкинского суда Москвы стал Сергей Захарчук. Он был председателем Севастопольского гарнизонного военного суда.