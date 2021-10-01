Власти Москвы заявили, что владельцы ТЦ перестали соблюдать санэпидмеры

"Несколько, видимо, подрасслабились владельцы этих объектов (торговых центров - прим. ТАСС), ну и, собственно говоря, не так четко соблюдают требования к тому, чтобы посетители этих заведений носили маски", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"На этой неделе было достаточно большое количество сообщений о том, что грозят солидные штрафы и возможность приостановки деятельности ряда крупных торговых центров. <…> Это действительно правда, такая возможность существует", - добавил руководитель департамента торговли и услуг столицы.

"Та работа, которую мы проводили регулярно по тому, чтобы всех призывать и стимулировать к ношению масок как и в общественном транспорте, так и в торговых центрах, в торговых предприятиях города, кафе и ресторанах, мы эту работу проводили и проводить дальше будем", - подчеркнул Немерюк.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил об усилении контроля за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания в столице.