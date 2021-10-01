В Дагестане проведут фитомелиоративные мероприятия для борьбы с опустыниванием земель

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Фитомелиоративные мероприятия проведут в Дагестане для борьбы с опустыниванием земель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что власти республики намерены выделить 69,6 млн рублей для обеспечения кормами животноводческих хозяйств в районах, где произошло опустынивание пастбищ в результате неблагоприятных погодных условий осенью 2020 года.

"Сегодня на совещании по вопросу эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса зампред правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что предусматривается выполнение фитомелиоративных мероприятий в целях восстановления деградированных и опустыненных земель Кизлярских пастбищ. Минсельсхозом региона до 5 октября будет представлена заявочная документация в Минсельхоз РФ на проведение в рамках программы фитомелиоративных мероприятий на площади 2 тыс. 450 га на 2022 год", - говорится в сообщении регионального правительства.

Уточняется, что в этом году проведение фитомелиоративных мероприятий планируется на площади 4,7 тыс. га, сумма господдержки по возмещению части затрат сельхозтоваропроизводителей составляет 60 млн рублей.

Как рассказали в правительстве Дагестана, в последние годы проблема деградации Кизлярских пастбищ становится актуальной в связи с прогрессированием процессов опустынивания этих земель. "В условиях засушливого климата, а также нарастающие техногенные факторы способствуют деградации травостоя, ускоренному развитию ветровой эрозии и процессов опустынивания с образованием передвижных песков и обширных очагов опустынивания. Пастбища в республике в основном используются для нужд ведения отгонного животноводства.

Ощутимый урон пастбищам наносит перегрузка поголовьем скота, отсутствие пастбищеоборотов (несоблюдение режима перегона скота на летние пастбища), добавили в правительстве Дагестана.