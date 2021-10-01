Психологи МЧС не давали рекомендаций отстранить профессора от лекций в группе в вузе Перми

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Психологи МЧС России не давали каких-либо рекомендаций отстранить профессора Олега Сыромятникова, продолжавшего читать лекцию во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), от преподавания в этой группе.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Центра экстренной психологической помощи МЧС России, опровергнув таким образом заявление вуза, что Сыромятникова отстранили по рекомендациям психологов МЧС.

"Никаких рекомендаций психологи МЧС не давали и давать не могли, так как это не входит в их полномочия", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что основной задачей психологов МЧС после трагедии было оказание экстренной психологической помощи семьям погибших, пострадавшим и студентам, которые в это время находились в вузе.

Ранее в пресс-службе вуза сообщили ТАСС, что студентам группы, где Сыромятников читал лекцию, заменили преподавателя по рекомендациям психологов МЧС.

В остальном он также продолжает работу в университете.