Эксперт призвал увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах следует увеличить. Кроме того, нужно вести просветительскую работу о необходимости соблюдения масочного режима, так как он доказал свою эффективность, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Я считаю, что нужно навести порядок в вопросе соблюдения масочного режима в стране. Потому что Россия отличается от европейских соседей с точки зрения санпросвета в целом. В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Нужно вести санпросветработу, - сказал он. - Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах".

Исаев пояснил, что масочный режим доказал свою эффективность в Юго-Восточной Азии еще в начале 2020 года и он должен жестко соблюдаться, потому что это единственная действенная мера. Эксперт также предложил вернуть практику проверки трудовых коллективов на COVID-19 методом ПЦР-диагностики. "Это позволит выявлять бессимптомных носителей вируса, которые распространяют его среди коллег", - отметил он.

"Я не эпидемиолог, чтобы брать на себя ответственность и говорить о необходимости введения ограничений на фоне новой волны. Пока она не выглядит такой угрожающей, как первые три", - заключил Исаев, отвечая на вопрос о необходимости введения дополнительных мер.