Глава ГА ООН хочет работать со всеми странами ради вакцинации всего мира к концу 2022 года

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Абдулла Шахид намерен объединить мировое сообщество, чтобы достичь вакцинации от коронавируса всего населения к концу 2022 года. Соответствующую инициативу он озвучил в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам недели высокого уровня ГА ООН.

"Генеральная Ассамблея состоит из 193 стран, это самый представительный институт в структуре ООН. Я хочу объединить всех 193 участников, - сказал Шахид, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах работы с "пятеркой" Совета Безопасности по преодолению вакцинного неравенства, по распространению и взаимному признанию препаратов. - Сигналы, которые я услышал во время прений [на неделе высокого уровня] Генеральной Ассамблеи, были очень позитивные - со стороны США, Китая, Индии, из многих частей мира, со стороны производителей [вакцин]".

"Я намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы объединить всех. Моя задача - обеспечить, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающим срокам <...> по вакцинации всего населения мира к концу 2022 года", - заявил председатель Генассамблеи.