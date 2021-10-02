МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Дербент и Великий Новгород станут городами-побратимами, что позволит более эффективно развивать культурное взаимодействие, сообщил журналистам в пятницу врио главы Дагестана Сергей Меликов после двусторонней встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным в Махачкале.

"Великий Новгород - старейший город России, Дербент - старейший город на Кавказе. Мы сегодня с Андреем Сергеевичем [Никитиным] обсудили вопросы взаимодействия, культурных связей. Вплоть до того, что мы при обсуждении и заключении соглашения должны эти города сделать побратимами, потому что эти культурные связи для нас очень важны", - сказал Меликов.

По словам Никитина, на встрече обсуждались также вопросы сотрудничества двух регионов в области социальных проектов, борьбы с бедностью, образования. "Есть темы, по которым есть лучшие практики и в Дагестане, и в Новгородской области, и мы этими практиками будем обмениваться", - добавил губернатор Новгородской области.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

Великий Новгород - один из древнейших и известнейших городов России, место зарождения российской государственности. Расположен у истоков реки Волхов и озера Ильмень. В декабре 1992 года ряд в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО под общим названием "Исторические памятники Новгорода и окрестностей" был включен целый ряд объектов, в том числе архитектурный комплекс Новгородского Кремля, соборы, церкви и монастыри.