Умер кипрский бизнесмен, владелец газеты Cyprus Mail Андреас Неоклеус

НИКОСИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Кипрский юрист, предприниматель и медиамагнат Андреас Неоклеус умер в пятницу на 83-м году жизни. Об этом сообщает на своем сайте старейшая кипрская газета Cyprus Mail, владельцем которой являлся бизнесмен.

Как отмечается в сообщении, Неоклеус умер после того, как заразился коронавирусной инфекцией. Газета выразила глубокие соболезнования его родным и близким.

Неоклеус родился в деревне Эпископи неподалеку от города Пафос в 1939 году. Он окончил Афинский национальный университет имени Каподистрии, где изучал право, и вошел в 1965 году в состав Кипрской коллегии адвокатов. Затем он открыл юридическую контору Andreas Neocleous & Co (позднее переименованную в Elias Neocleous & Co), которая стала крупнейшей на острове. Ее штаб-квартира расположена в Лимасоле, у нее также есть представительства в Москве, Брюсселе, Люксембурге и Никосии.

Кипрский бизнесмен также основал Культурный фонд Неоклеуса (Neocleous Cultural Foundation), организующий многочисленные мероприятия в Лимасоле и занимающийся издательской деятельностью.

В период национально-освободительной борьбы греков-киприотов против британского колониального владычества в 1955-1959 годах Неоклеус состоял в Национальной организации кипрских бойцов. Британская администрация Кипра три года держала его в застенках Центральной тюрьмы Никосии.

В первой половине и середине 1970-х годов Андреас Неоклеус был депутатом кипрского парламента. С 1976 года он состоял в рядах ныне правящей на острове партии "Демократический сбор" и являлся одним из ближайших соратников четвертого президента Кипра Глафкоса Клиридиса (1919-2013).