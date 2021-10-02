Лукашенко считает, что Белоруссия успешнее Запада справляется с пандемией

В разговоре с корреспондентом он заявил, что на Западе распространяются фейковые заявления о ситуации с коронавирусом в Белоруссии. "Вам хочется сказать, что вот этот диктатор Беларуси - безумец, что он людей не лечит. Я еще больше погружен в это, чем вы, на Западе, все вместе взятые руководители. Более того, не знаю, переболели ли вы, но я перенес эту болезнь и знаю, что это за болезнь. Понимаете? Поэтому у меня и лично есть основания делать определенные выводы и советовать людям. А то, что я сказал, что вы можете выпить 100 грамм и в баню сходить, - так это норма. Мы же цивилизованные люди - это же в шутку было сказано. А вы начали хватать, что Лукашенко так лечит людей - водкой и баней. Это была шутка", - заявил Лукашенко.

"Мы лечим по единым протоколам Всемирной организации здравоохранения. Она дает единый протокол, что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но оказались более успешными, потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно. Дай бог, чтобы все закончилось, как сейчас, чтобы не было хуже. Поэтому не надо меня обвинять - это фейки. Все, что вы сказали, - это фейки, полученные из интернета. Стыдно для такого канала", - сказал президент.

Несерьезное отношение

Он также опроверг мнение, что в Белоруссии, которая не вводила массовый карантин в разгар пандемии, несерьезно отнеслись к ситуации. "Вы сказали, что я несерьезно воспринял этот мировой психоз? Подтверждаю, это действительно психоз. Это и сейчас происходит в мире. Мы слишком ушли при решении каких-то других вопросов от лечения людей, от защиты людей. Особенно у вас на Западе: в Америке, в Великобритании. Белорусского штамма, кстати, не было, а английский штамм бродит до сих пор по Европе. То есть вы фактически породили новый вирус. Поэтому не надо кивать на нас", - отметил он.

Президент подчеркнул, что смертность от коронавируса в Белоруссии существенно ниже, чем на Западе. "Что касается наших смертей, так у нас шесть-восемь человек в сутки погибает с подозрением на ковид. И мы все у патологоанатомов проверяем, и не всегда это подтверждается. В Соединенных Штатах Америки тысячами гибнут. В Великобритании сотнями гибнут. И вы меня упрекаете, что мы неправильно лечим?" - спросил он.

По мнению президента, текущая ситуация показала, что Белоруссия выбрала правильный путь борьбы с пандемией. "На Западе вы у себя провалили лечение людей. Вам не нравится наш белорусский путь лечения людей, но мы исходим из наших реалий и наших возможностей. И наш путь оказался правильным - мы не объявляли локдаунов. Почему вы сейчас не объявляете локдаун? Значит, вы подтверждаете наш метод, что он правильный. Мы пользуемся вакцинами многих стран, собственную вакцину изобрели. Сейчас начинаем ее производить. Мы обеспечили лекарствами всех людей, средствами защиты. Это разве не серьезное отношение?" - сказал Лукашенко.