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Пандемия COVID-19
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Число смертей из-за коронавируса в США превысило отметку в 700 тыс.

Всего в стране на данный момент зафиксировано 43 615 149 эпизодов инфицирования SARS-CoV-2
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 2 октября. Число жителей США, умерших от последствий коронавирусной инфекции, превысило 700 тыс. человек. Такие данные приводит в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По его данным, всего в стране на данный момент зафиксировано 43 615 149 эпизодов инфицирования коронавирусом, число смертельных случаев составляет 700 258.

В сентябре в Соединенных Штатах выявляли в среднем около 120 тыс. заразившихся в сутки, что является самым высоким показателем в мире.

США являются лидером по числу зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Второе место в мире по числу заболевших принадлежит Индии, где выявлено 33 766 707 случаев заражения. На третьем месте Бразилия, где отмечен 21 445 651 случай инфицирования.

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СШАПандемия COVID-19
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