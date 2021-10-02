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Ветеран Великой Отечественной войны победил в шоу "Голос 60+"

Михаилу Серебрякову вручили 1 млн рублей и сертификат на запись сольной песни, сообщил Первый канал

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Михаил Серебряков стал победителем четвертого сезона шоу "Голос 60+", набрав 79,5% голосов в ходе зрительского голосования. Об этом в пятницу сообщил Первый канал.

В заключительном этапе телепроекта Михаил Серебряков исполнил песни "Моя любимая" композитора Матвея Блантера на стихи Евгения Долматовского, а также "Душечку", известную в исполнении Сергея Лемешева.

В интервью Первому каналу Михаил Серебряков сообщил, что и дальше намерен продолжить петь.

Победителю проекта вручили 1 млн рублей и сертификат на запись сольной песни.

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