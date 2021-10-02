Оренбургский вуз станет базой для испытаний грунтов, полученных путем переработки отходов

ОРЕНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Оренбургский государственный аграрный университет (ОГАУ) в составе консорциума стал победителем конкурса и получил субсидию на реализацию проекта "Высокотехнологичное производство грунтов методом инновационной переработки отходов". Вуз в Оренбурге станет базой для практических испытаний, сообщил ТАСС проректор по научной работе ОГАУ, доктор биологических наук, профессор Вадим Герасименко.

"Оренбургский государственный аграрный университет, НИИ фитопатологии, НИИ биологии РАН, Башкирский ГАУ и биотехнологическая компания "Вива транс" вошли в состав консорциума для участия в конкурсе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на право получения субсидий. В результате объединение с проектом "Высокотехнологичное производство грунтов методом инновационной переработки отходов" стало одним из лидеров рейтинга. Общая сумма финансирования превышает 240 млн рублей", - сказал он.

Как уточнил Герасименко, ОГАУ станет площадкой для практических испытаний полученных в результате реализации проекта грунтов. У вуза есть собственная производственная база, включающая около 11 тыс. га посевных площадей и животноводческие комплексы. При этом научные работники вуза и студенты смогут проводить собственные наблюдения и изыскания, используя ресурсы проекта консорциума, добавил проректор.

"Благодаря победе в этом конкурсе ОГАУ стал первым вузом, который вошел в новый нацпроект "Наука и университеты" в Оренбургской области. При этом учредителем университета является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации", - уточнил Герасименко.