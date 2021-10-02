В Железноводске планируют отремонтировать два бювета на средства курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Власти Железноводска (Ставропольский край) планируют в 2022 году получить 50 млн рублей курортного сбора и направить их на восстановление двух старинных бюветов. Об этом ТАСС сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"В 2022 году Железноводск планирует направить курортный сбор в сумме более 50 млн рублей на ремонт Западного бювета, а также восстановление и открытие для публичного доступа Мариинского источника, который в народе называют Источником молодости", - сказал Моисеев.

По словам главы курорта, для реализации этого проекта он обратился к профсоюзной организации "Курортное управление - холдинг" с предложением о передаче бюветов в муниципальную собственность.

"Более 40 лет Источник молодости был закрыт для посещения, и мы хотим восстановить и открыть для публичного бесплатного доступа наше наследие. А Западный бювет не ремонтировался уже больше 30 лет, и мы планируем отремонтировать в следующем году, так как в 2022 году мы будем кардинально благоустраивать прилегающую к бювету Аллею любви в рамках программы формирования комфортной городской среды - и бювету просто необходимо обновление. Надеемся, что профсоюзы поддержат нашу инициативу, и мы сможем вернуть бюветам прежний яркий облик на радость и удобство наших отдыхающих", - рассказал Моисеев.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Железноводске на средства курортного сбора благоустраивают Курортный парк от ул. Парковой к Пушкинской галерее, а также сквер на ул. Труда в районе Бальнеогрязелечебницы.

Эксперимент по введению курортного сбора в стране начался 1 мая 2018 года. Согласно краевому законодательству, сбор составляет 50 рублей с человека. За весь период проведения эксперимента в регионе благоустроенно свыше 50 объектов курортной инфраструктуры.