Более 26 тыс. человек подали заявки на бюджетные места в вузах Удмуртии в этом году

ТАСС, 2 октября. Свыше 26 тыс. человек подали заявки на 5,87 тыс. бюджетных мест в вузах Удмуртии в новом учебном году. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе министерства образования республики.

"Количество абитуриентов, подавших заявления на бюджет по всем формам и уровням обучения - 26 459. Количество принятых на сегодня - 5 600, всего бюджетных мест - 5 873. На данный момент прием абитуриентов продолжается, в том числе и на бюджет", - рассказали в ведомстве.

Годом ранее на бюджет были приняты 5,4 тыс. студентов.

Отмечается, что 302 новых бюджетных места появилось в Удмуртском государственном университете. Еще 96 мест появилось в Ижевском государственном техническом университете им. М. Т. Калашникова. Также рост затронул Ижевскую государственную медицинскую академию, Глазовский государственный педагогический институт и Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию. Новые бюджетные места появились в основном по направлениям, связанным с развитием цифровой экономики, педагогическим наукам, физике, химии и нефтегазовому делу.