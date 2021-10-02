Хайнань принял первые правовые акты в сопровождение к закону о порте свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 2 октября. /ТАСС/. Власти Хайнаня приняли первый пакет нормативно-правовых актов в сопровождение к закону о порте свободной торговли, который был оглашен в июне. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, четыре новых документа были одобрены на этой неделе в ходе голосования на 30-й сессии постоянного комитета провинциального собрания народных представителей (ПК ПСНП) 6-го созыва. В частности, определены правила, касающиеся оптимизации деловой атмосферы, справедливой конкуренции и социального рейтинга, а также утверждено положение о мерах по пресечению случаев обмана потребителей.

"Тем самым была создана эффективная правовая гарантия, более надежный стимул для социально-экономического развития Хайнаньского порта свободной торговли", - заявил генеральный секретарь ПК ПСНП Линь Цзэфэн.

Как уточнил чиновник, в следующий пакет сопроводительных правовых актов к упомянутому закону должны войти документы, касающиеся оформления банкротства, аннулирования регистрации субъектов рынка, применения наказаний за нарушение обязательств при осуществлении беспошлинной торговли. "Мы планируем опубликовать их в течение текущего года", - подытожил Линь Цзюэфэн.

10 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) одобрил закон, который, как ожидается, сыграет решающую роль в развитии Хайнаньского порта свободной торговли. В июне прошлого года администрация острова опубликовала генеральную программу развития, которая предполагает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени для компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность провинции. Согласно новой стратегии, к 2025 году на Хайнане будет сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста, предусматривающий активное участие этого самого южного региона КНР в международных цепочках поставок.