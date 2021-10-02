Добытых в Амурском заливе моллюсков начнут проверять после выявления токсичных водорослей

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области инициирует проверки добываемых в Амурском заливе в Приморье моллюсков на содержание токсинов после сообщения о превышении предельной концентрации токсичных водорослей в этом районе. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе управления.

Как сообщила ТАСС в четверг руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) Татьяна Орлова, специалисты центра зафиксировали в пробах воды из Амурского залива превышение в 200 раз предельно допустимой концентрации токсичных водорослей вида Alexandrium catenella. Соответствующее письмо было отправлено в Россельхознадзор.

"Согласно выявленным обстоятельствам, указанным в письме, а также по фактам реализации данной продукции, управлением будут направлены материалы в прокуратуру Приморского края для согласования и проведения внеплановых проверок по выявленным фактам производства и добыче морепродукции, а также точек ее реализации и последующему отбору проб образцов для проведения исследований", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в указанном районе добывают устриц, мидий, анадару и мактру. В подчинении управления действует ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория", которая имеет необходимое оборудование для проведения испытаний на наличие опасных фитотоксинов.

Массовый мор морских животных был зафиксирован в прошлом году у берегов Камчатки на Халактырском пляже, а также в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья. Основной версией случившегося ученые назвали интенсивное цветение токсичных водорослей - так называемые красные приливы, из-за которых происходит удушье гидробионтов на небольшой глубине.