Циклон принесет на Камчатку сильный дождь и штормовой ветер в ближайшие два дня

ТАСС, 2 октября. Циклон в ближайшие два дня принесет в Камчатский край сильный дождь и штормовой ветер скоростью до 35 м/с. В некоторых районах скорость ветра может достигать 47 м/с, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине ночи 3 октября в Петропавловске-Камчатском, а также на юге Мильковского, в Елизовском, Усть-Большерецком и Соболевском муниципальных районах прогнозируется сильный дождь. Днем явление сохранится в перечисленных районах и распространится на север Мильковского, Быстринский и Усть-Камчатский муниципальные районы. Утром 3 октября на юге Елизовского и в Усть-Большерецком муниципальных районах ожидается штормовой ветер, скорость которого в порывах может достигать 30-35 м/с", - говорится в сообщении.

Днем в воскресенье в Петропавловске-Камчатском, а также в Елизовском, Усть-Камчатском районах и Алеутском муниципальном округе скорость ветра может достигать 25-30 м/с. На юге Усть-Большерецкого, местами на побережьях Елизовского и Усть-Камчатского районов, а также Алеутского муниципального округа ожидается ураганный ветер, скорость которого в порывах может достигать 45-47 м/с.

Ночью и днем в понедельник циклон продолжит оказывать влияние на Петропавловск-Камчатский, местами на Усть-Большерецкий, Соболевский, Елизовский, Усть-Камчатский районы и Алеутский муниципальный округ, а также распространится на территории Карагинского и Олюторского районов. Там прогнозируется сильный ветер, скорость которого может достигать 25-30 м/с. Кроме того, сильный дождь сохранится в Усть-Камчатском и Мильковском районах, а также распространится на Тигильский и Карагинский районы.