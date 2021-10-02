В оренбургском Сорочинске восстановили водоснабжение домов после аварии

ТАСС, 2 октября. Водоснабжение всех 500 частных домов в Сорочинске Оренбургской области, отключенное из-за аварии на сетях, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Минстроя региона.

"[Работы] закончили в 03:45 (01:45 мск). Воду дали всем", - сказали в ведомстве.

Днем в пятницу в результате повреждения водопровода было отключено водоснабжение в более 500 частных домах Сорочинска. К вечеру 1 октября количество отключенных домов сократилось до 100. Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии.