В Московской области планируют включить смарт-технологии в региональный стандарт жилья

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Стандарты жилой застройки Подмосковья могут быть оптимизированы на предмет смарт-технологий. Об этом ТАСС сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина в кулуарах XXIX Международного архитектурного фестиваля "Зодчество 2021".

Стандарты жилого помещения и комфортности проживания в Московской области действуют в регионе с 8 августа. В документе закреплены требования к проектированию и строительству многоквартирных жилых домов, а также особенности внешнего облика, планировки и благоустройства территории.

"Мы еще будем вносить в эти стандарты дополнения, изменения. Мы хотим насытить эту тему смарт-стандартами в большем объеме, ввести дополнительные инженерные системы", - сказала Кузьмина.

Как сообщалось на сайте Мособлархитектуры, в новых стандартах жилой застройки заложены требования к проектированию и строительству многоквартирных жилых домов, учитывающие особенности внешнего облика, планировки и благоустройства территории вблизи дома. Стандарты подразумевают возведение домов со сквозными подъездами и входом с уровня тротуара, пространствами общего пользования для хранения колясок и сезонного инвентаря, запрет на мусоропроводы. Первые этажи в таких зданиях будут нежилыми, а высота их потолков составит не менее 4,2 м. Высота жилого помещения должна составлять не менее 2,65 м.