Росгидромет заявил, что отмечается улучшение ледовых условий на Северном морском пути

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Существенное улучшение ледовых условий отмечается в российских арктических морях по трассе Северного морского пути в летний период. Очищение морей ото льдов происходит раньше на 20-25 дней, обширнее, увеличилась повторяемость полного очищения, сообщили в Росгидромете журналистам.

"В последние десятилетия в российских арктических морях наблюдается существенное улучшение ледовых условий в летний период. В чем это выражается? <…> Очищение прибрежных и центральных районов морей происходит раньше на 2-2,5 декады", - говорится в сообщении.

Условия в летний период также улучшились с точки зрения обширности очищения ото льдов. "Если в 1970-1980-е годы акватория арктических морей в летний период очищалась в лучшем случае на треть, то есть треть акватории морей в августе-сентябре была свободна ото льда, то в последнее десятилетие моря очищаются на 2/3 своей акватории", - отмечает Росгидромет.

Также увеличилась повторяемость полного очищения акватории морей ото льдов. Речь о достижении ледовитости 10% и менее, которое в среднем стало наступать в начале сентября. Кроме того, отмечается более позднее начало осенне-зимних ледовых явлений, связанных с новым ледообразованием и появлением на акватории морей молодых льдов. "Начало осенних процессов в среднем стало наступать на 1-2 декады позже среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.

"Все это в совокупности позволяет говорить об улучшении ледовых условий в морях на трассе СМП [Северный морской путь] в летний сезон и значительном расширении сроков благоприятного (безледного) навигационного периода в среднем на 3-4 декады", - заключили в Росгидромете.