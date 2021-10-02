В Региональном техническом колледже Якутии начал преподавать робот

ПЕРМЬ, 2 октября. /ТАСС/. Робот провел первые лекции по сервисной робототехнике в Региональном техническом колледже в городе Мирный (МРТК) в Якутии. Планируется, что вести занятия он будет в том числе и на якутском языке, рассказал ТАСС директор по развитию компании - производителя робота "Промобот" Олег Кивокурцев.

"В Региональном техническом колледже в г. Мирный Республики Саха (Якутия) студенты начали изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом Promobot. Робот будет преподавать студентам сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом. Помимо робота, в колледж поступили два комплекта для изучения робототехники Promobot Rooky и пять образовательных наборов Promobot Robox", - рассказал собеседник агентства.

Сотрудники вуза и "Промобота" уже разработали лингвистическую базу для того, чтобы обучить робота якутскому языку. Таким образом, студенты смогут изучать программирование, электронику и мехатронику на родном языке. Сейчас система дорабатывается, робот пока проводит лекции на русском языке.

Создатели робота уверяют, что проекты, которые будут разрабатывать студенты, будут поступать напрямую в лабораторию к разработчикам. "Любое удачное решение может появиться в роботе, скажем, в национальном банке Омана (с ним у компании заключен контракт)", - добавил Кивокурцев. Для этого студенты учатся управлять роботом, работают с системой распознавания лиц, сценариями общения людей и роботов, а также взаимодействием человека и машины.

Компания "Промобот" основана в 2015 году, с того же года является резидентом "Сколково". На данный момент она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они трудятся более чем в 40 странах мира администраторами, промоутерами, консультантами, гидами и консьержами.