СМИ: во Франции в условиях пандемии возникла сильная нехватка донорской крови

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Запасы донорской крови сократились во Франции до крайне низкого уровня из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM .

По его данным, специалисты из Французского общества сбора крови, головной организации донорской системы, считают, что объемы запасов крови находятся на "критически опасной отметке". Причем в целом ситуация в стране ухудшается уже в течение 18 месяцев эпидемии COVID-19. В наличии имеются 77 тыс. стандартных пакетов эритроцитов, тогда как приемлемым считается уровень в 100 тыс. упаковок.

Общество сбора крови в этой связи ставит себе целью за три недели пополнить запасы в стране на 30 тыс. пакетов. Оно начинает проводить с этой целью пропагандистскую кампанию, призывая к "массовой мобилизации усилий".

В донорские центры страны теперь даже разрешено приходить без предварительной записи. В предыдущие две недели поток доноров был недостаточно большим - 15% позиций в графиках приема доноров так и остались незаполненными. В результате были свернуты донорские пункты на предприятиях, в лицеях, студенческих городках, на которые обычно приходится от 20 до 30% объема сдаваемой крови.

По мнению медицинских экспертов, выступивших в эфире телеканала, нехватка крови напрямую связана с эпидемией COVID-19. В этот период расход крови при лечении больных сильно возрос. Одновременно свое влияние оказала и смена режимов санитарных ограничений. Во время действия карантина у населения было много свободного времени, и немало людей воспользовались этим, чтобы заняться донорством. После отмены жестких ограничительных мер у людей появилось больше других дел, и донорские пункты их мало привлекают .

Ситуация ухудшается и в результате того, что в донорских центрах в настоящее время наблюдается сильная нехватка медицинского персонала.