Правительство присудило премии в области туризма за 2021 год

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило список лауреатов премий в области туризма, ими стали проекты из разных регионов страны. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Наградами отмечены инициативы из разных регионов. Это, например, проект "Отдых без границ" для людей с инвалидностью, проект по развитию туристических территорий "Пора путешествовать по России", музей "Вулканариум" на Камчатке, проект "Бурятия - больше чем Байкал", направленный на продвижение региональных туров, цифровые проекты для туристов и туристического бизнеса "Знай наше", "Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club" и другие проекты", - поясняется в сообщении.

Отбор лауреатов премии производился специальным межведомственным советом с учетом социальной и экономической значимости каждого проекта, его вклада в развитие туризма и индустрию гостеприимства. "Лауреатам премии, помимо почетных знаков и дипломов, полагается вознаграждение в размере 1 млн рублей", - отмечается в сообщении кабмина.