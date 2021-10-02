Хайнань успешно провел международный форум по урегулированию торговых споров

ХАЙКОУ /Китай/, 2 октября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань успешно провела международный форум по медиации - урегулированию торговых споров при помощи независимых посредников до судебных разбирательств. Об этом сообщила газета Hainan Ribao.

Как уточнило издание, масштабное мероприятие было организовано на текущей неделе Китайским комитетом содействия развитию международной торговли (CCPIT) совместно с хайнаньской администрацией при поддержке Министерства юстиции КНР и других профильных организаций. В нем приняли участие более 400 человек - адвокаты, судебные примирители, третейские судьи и юрисконсульты.

В ходе форума Центр медиации CCPIT заключил соглашение о сотрудничестве с британской компанией по международному взысканию долгов CCI Credit Management, а хайнаньское подразделение комитета подписало протокол о намерениях с Гонконгским арбитражным институтом. Кроме того, было объявлено о создании комитета при CCPIT по урегулированию споров в области интеллектуальной собственности.

Мероприятие проводилось как в онлайн-формате, так и в очном режиме. На нем выступили несколько десятков авторитетных экспертов из разных регионов Китая (включая специальные административные районы Гонконг и Макао) и более чем 10 стран, в том числе Великобритании, Индии и Франции.

По словам заместителя главы CCPIT Лу Пэнци, опубликованный в июне "Закон о Хайнаньском порте свободной торговли" стал "первым в Китае юридическим документом, в котором в письменной форме выражается поддержка урегулированию коммерческих споров". "В этом правовом акте четко обозначены требования к формированию многосторонних механизмов по устранению противоречий в деловой сфере", - подчеркнул он.

Хайнань активно развивает юридическую базу для защиты интересов предпринимателей и инвесторов. Для этого власти постоянно прорабатывают новые нормативно-правовые акты, задача которых - минимизировать риски в ходе экономического взаимодействия с другими странами. Таким образом, по мере укрепления новых открытых форм сотрудничества между Хайнаньским портом свободной торговли и прочими государствами ведется кропотливая работа для создания надежной системы контроля за международными проектами.