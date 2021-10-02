В Киеве перестанут пускать в транспорт и общественные места непривитых людей

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Киева рассматривают введение запрета для лиц, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса, на проезд в городском транспорте и посещение общественных мест. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Принудительно мы не можем это сделать [вакцинировать]. Но если дойдем до того, что будут более жесткие условия, тогда, если вы хотите ездить в общественном транспорте, то без вакцинации вы этого не сможете сделать. Если вы хотите пойти в общественные заведения, то также без вакцинации вы этого не сможете сделать. Это принудительно, но, извините, это забота о самом ценном - здоровье людей", - сказал он в ночь на субботу в эфире программы "Свобода Савика Шустера".

По словам Кличко, в киевских больницах сейчас более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что почти все они не прошли вакцинацию. Мэр добавил, что из порядка 2,8 млн человек, проживающих в столице, вакцинированы 1,8 млн горожан, из них только 850 тыс. человек получили обе дозы препарата.

На Украине в последние несколько недель почти ежедневно фиксируется увеличение суточного прироста новых случаевCOVID-19. По данным Минздрава Украины, за минувшие сутки зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии на Украине выявили 2 447 222 заразившихся, выздоровели 2 261 924 человека, умерли 56 649 пациентов.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. Ее осуществляют препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской компании AstraZeneca и китайским CoronaVac.