Бердымухамедов: российские вакцины помогают Туркмении успешно справляться с пандемией

АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Применение российских вакцин от коронавирусной инфекции в Туркмении позволяет республике успешно бороться с пандемией. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Туркменистан стал одной из первых стран в мире, которая официально одобрила применение российских вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона" на своей территории. И это во многом позволило и позволяет нам успешно противодействовать пандемии коронавирусной инфекции", - сказал он.

Бердымухамедов отметил, что взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией приобрело особую значимость. "С самого начала пандемии между Туркменистаном и Россией в кратчайшие сроки были налажены эффективные двусторонние механизмы по линии научно-медицинских сообществ, соответствующих министерств и ведомств. Не будет преувеличением сказать, что наши страны в этих непростых условиях показали прекрасные образцы подлинной солидарности, взаимной выручки и поддержки, действенного объединения усилий, - добавил президент. - И, подчеркивая именно такой характер сотрудничества, я с полным основанием отмечаю особую роль России и выражаю признательность ее руководству".

Президент республики рассказал, что вакцинация в Туркмении идет в соответствии с графиком и потребностями, охватывая всю территорию страны. По его словам, система здравоохранения, санитарные службы работают слаженно, принимаются все необходимые меры по профилактике заболевания.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что существуют "пока определенные ограничения на въезд в Туркменистан, в частности, в авиасообщении с другими странами". "Мы внимательно отслеживаем ситуацию в мире, в соседних странах, и будем действовать по обстановке. В целом могу сказать, что Туркменистан смог эффективно выстроить защитные механизмы против этого опасного инфекционного заболевания", - добавил Бердымухамедов.

Согласно данным, опубликованным ВОЗ, в Туркмении не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.