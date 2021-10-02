Волонтеры "Чистой Арктики" собрали более 150 тонн отходов в Коми

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Волонтеры экспедиции "Чистая Арктика" собрали и вывезли около 150 тонн отходов в Республике Коми. Об этом в субботу сообщила пресс-служба проекта "Чистая Арктика".

"Команда волонтеров "Чистой Арктики" делится первыми результатами работы в Коми. Вывезено уже примерно 150 тонн отходов - это более 25 самосвалов. Напомним, территорию у местной достопримечательности - стелы "Полярный круг" - очищают от бытового мусора. Добровольцы проводят косметический ремонт объекта: очищают от старой краски и красят заново, обшивают основание профлистами. Работы проходят и на стихийном мототреке у "Родника". Там ликвидируют свалку бытового мусора, убирают покрышки, чистят устье реки", - говорится в сообщении.

В мероприятиях по уборке территорий около города Усинск принимают участие местные жители, представители общественных организаций и местного клуба автолюбителей. Реализацию проекта на территории республики поддержал глава Коми Владимир Уйба, возглавивший региональный штаб "Чистой Арктики".

"Это очень важный экологический проект. Благодарю всех, кто активно включился в его реализацию и внес личный вклад в уборку арктической территории от накопленного вреда", - отметил Уйба.

Первая волонтерская смена в Коми завершится 4 октября. Однако работы в рамках проекта "Чистая Арктика" здесь продолжатся благодаря местным жителям, как и в других арктических регионах. Сейчас группа волонтеров ликвидирует накопленный экологический ущерб на Новой Земле, пять человек на острове Южный только за месяц собрали более 50 тонн металлолома. Еще несколько экспедиций запланированы в октябре в Карелии и Мурманской области. Ранее работы прошли в Красноярском крае, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Архангельской области, на Чукотке, в Якутии.

Идея проекта "Чистая Арктика", направленного на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. .