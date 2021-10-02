Численность "серебряных" волонтеров в Тюменской области приблизилась к 8 тыс. человек

ТЮМЕНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Численность "серебряных" волонтеров в Тюменской области достигла почти 8 тыс. человек. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Александр Моор на открытии V Всероссийского форума "серебряных" добровольцев.

По данным департамента социального развития региона, первый проект по развитию волонтерства среди пожилых людей Тюменской области стартовал в Тюмени в 2014 году. Тогда "серебряных" волонтеров насчитывалось лишь 25 человек, то есть за восемь лет численность добровольцев выросла в 320 раз.

"В рядах волонтеров в Тюменской области почти 8 тыс. представителей "серебряного" поколения. В эти дни на образовательных площадках форума будут работать представители всех субъектов РФ: волонтеры, активисты, представители добровольческих объединений, для кого волонтерство является образом жизни", - сказал Александр Моор в своем приветственном слове в формате видеообращения.

Форум в Тюмени проходит до 4 октября. Его участниками стали почти 500 представителей всех субъектов России, которых ждут следующие образовательные блоки: медиаволонтерство, медицинское, социальное, культурное, экологическое и онлайн-волонтерство.