"Комсомольская правда" не может связаться с журналистом Можейко в Минске

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Редакция "Комсомольской правды" почти сутки не может связаться с белорусским журналистом Геннадием Можейко в Минске. Об этом ТАСС сообщил главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

Ранее несколько СМИ сообщил о задержании Можейко.

"Он не отвечает нам с 16:00 мск пятницы. Он живет без семьи. Мы стали искать родителей, но они тоже не отвечают, возможно, их нет дома. Официальные органы пока ничего нам не говорят. То, что он пропал куда-то и не выходит на связь, мы подтверждаем", - сказал собеседник ТАСС.

Сунгоркин также проинформировал, что журналист в эти дни должен находиться в Минске, служебных командировок в Москву он не планировал. "Нам неизвестно о командировках, при этом он мог куда-то поехать в частном порядке", - указал Сунгоркин.

Можейко является сотрудником издания "Комсомольская правда в Белоруссии".