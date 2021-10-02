Путин поздравил промышленную группу "Конар" с юбилеем

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников акционерного общества "Конар" с 30-летием промышленной группы. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"За прошедшие годы промышленная группа "Конар" превратилась в одну из самых эффективных компаний в сфере производства оборудования для нефтегазовой, судостроительной, энергетической, других стратегических отраслей отечественной экономики, - подчеркнул глава государства. - Здесь трудятся опытные профессионалы, которые активно внедряют инновационные технологии, передовые управленческие и инженерные решения, ставят перед собой большие, амбициозные цели и добиваются успеха".

Президент отметил, что АО "Конар" вносит вклад не только в совершенствование производственной базы, привлекая инвестиции и создавая современные рабочие места, но и в развитие регионов. "Вы уделяете приоритетное внимание развитию регионов, деятельно участвуете в общественной, спортивной, культурной жизни Челябинской области, Урала, всей страны, на деле демонстрируете пример социально ответственного бизнеса", - добавил Путин.

АО "Конар" - промышленная группа, занимающаяся производством сложных деталей и узлов для нефтегазовой отрасли, судостроения, энергомашиностроения. Предприятие было основано в 1991 году в Челябинске.