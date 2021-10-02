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Игоря Василенко утвердили в должности председателя Южного окружного военного суда

Он временно исполнял обязанности председателя военного суда с октября с 2020 года, после того, как прежний руководитель суда Михаил Птицын был назначен на должность председателя Московского городского суда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Председателем Южного окружного военного суда указом президента РФ назначен Игорь Василенко, ранее временно исполнявший обязанности на этом посту. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе суда.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации председателем Южного окружного военного суда назначен Игорь Игоревич Василенко", - сказали в суде.

Василенко временно исполнял обязанности председателя военного суда с октября с 2020 года, после того, как прежний руководитель суда Михаил Птицын был назначен на должность председателя Московского городского суда.

Василенко после окончания Военного университета Министерства обороны РФ занимал различные должности в системе военных судов РФ. В 2019 году был назначен заместителем председателя Северо-Кавказского окружного военного суда.

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